Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622,00 liradan işlem gördü.
|13 Mayıs 2020 17:39
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İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 383,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622,00 lira, Cumhuriyet altını 2.548,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 383,70 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,00
|383,20
|383,50
|383,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.524,00
|2545,00
|2.527,00
|2.548,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,50
|353,50
|350,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.466,00
|2.486,00
|2.470,00
|2.490,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.235,00
|1.245,00
|Çeyrek Ziynet
|617,00
|622,00
|617,00
|622,00
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