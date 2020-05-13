'Türkiye test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönetti'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Türkiye test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye'deki rakamların seyri bunu açıkça göstermektedir. Özellikle dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken, ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır." dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'la video konferansla görüştü.

Görüşmede Türkiye'deki vaka sayıları, iyileşme oranları, Türkiye'nin uyguladığı tedavi algoritması ele alındı ve normalleşme adımlarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Koca, görüşmede, salgının her döneminde DSÖ ile yakın işbirliği içinde süreci yürüttüklerini ifade ederek, Türkiye'nin test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Türkiye test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye'deki rakamların seyri bunu açıkça göstermektedir. Özellikle dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken, ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır." dedi.

Bu başarılı sürecin Türkiye'yi normalleşme planını uygulama aşamasına getirdiğini vurgulayan Koca, aşamalı ve kontrollü şekilde bazı önlemleri hafifletmeyi düşündüklerini aktardı.

- Türkiye'nin başarısı akademik çalışma konusu olacak

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge da Türkiye'nin Kovid-19'a yönelik başarılı mücadelesinin akademik yayınlara aktarılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin Avrupa için ne kadar güçlü ve önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim. Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık sistemindeki dönüşümün büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Kluge, bu başarının Kovid-19 mücadelesine de yansıdığını vurguladı.

Kluge, Türkiye'nin yürüttüğü sürecin "en iyi uygulamalar" başlığıyla diğer ülkelerle de paylaşılması konusunda DSÖ'nün son derece istekli olduğunu söyledi.

Hans Kluge, şunları kaydetti:

"İki hafta önce düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Zirvesi'nde, bütün katılımcı ülkeler Türkiye tarafından gösterilen dayanışmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Böylesi bir uluslararası dayanışma ve liderliği üstlendiğiniz için bizzat teşekkür etmek isterim. DSÖ için çok önemli olan bir hususu da vurgulamak isterim. Hem Suriyeli sığınmacılara hem de sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere yönelik uygulanan sağlık hizmetleri için takdirlerimi lütfen kabul edin."