Bakan'dan, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ek ödeme için açıklama
Bakan Koca: Bununla ilgili ben özellikle Mart - Nisan - Mayıs aylarında ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini söylemiştim. Yapılma noktasında bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olur.
|13 Mayıs 2020 18:25
|Yazdır
Bilim Kurulu toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Bakan Koca, Aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar için ek ödeme yapılacak mı? sorunu yanıtladı.
Bununla ilgili ben özellikle Mart - Nisan - Mayıs aylarında ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini söylemiştim. Yapılma noktasında bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
13 Mayıs 2020 18:52
|'Türkiye test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönetti'
13 Mayıs 2020 18:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
13 Mayıs 2020 17:55
|TSE, çok kullanımlı bez maskenin standartlarını belirledi
13 Mayıs 2020 17:50
|İstanbul'da sokağa çıkma yasağının istisnaları belli oldu
13 Mayıs 2020 15:28
|Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi
13 Mayıs 2020 15:07
|Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
13 Mayıs 2020 15:02
|Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak
13 Mayıs 2020 14:26
|Vergi Uzmanları Topluluğundan kayıt dışı ekonomiye dair rapor
13 Mayıs 2020 14:05
|Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
13 Mayıs 2020 13:24