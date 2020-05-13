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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 100.159,13 puandan tamamladı.
 13 Mayıs 2020 18:27
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 100.159,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama, faktoring,en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı ekonomik bülten, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 97.200 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,8 artmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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