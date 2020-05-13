Ücretsiz balon izdihama neden oldu, sosyal mesafe unutuldu
|13 Mayıs 2020 18:39
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Uşak Belediyesi bugün günler sonra ilk kez dışarıya çıkan çocuklara ücretsiz balon ve çikolata dağıttı. Yapılan etkinlik sosyal mesafe kurallarını unutturdu. Zaman zaman balon almak isteyen çocuklar izdihama sebep oldu.
Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da 0-14 yaş grubu çocuklar, günler sonra ilk kez dışarıya çıktı. Havanın da sıcak olması sebebiyle, yüzlerce çocuk parklara akın ederken, Uşak Belediyesinin etkinliği 'Sorumsuzluğun bu kadarına pes' dedirtti. Dışarıya çıkan çocuklar için parklarda ücretsiz balon dağıtıldı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın isminin yazılı olduğu bir kamyon üzerinde ise palyaçolar kenti gezerek çocuklara balon ve çikolata dağıttı. Ücretsiz balon ve çikolataları gören çocuklar kamyonun etrafından zaman zaman izdihama yol açtı. Çocukların yanı sıra büyüklerde ücretsiz dağıtılan balonlardan alabilmek için kamyonun peşinden koştu. Büyüklerin de salgın hastalık yokmuşcasına, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü.
Öte yandan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde cadde cadde gezerek herkesi uyarmıştı. Vali Kocabıyık'ın tüm uyarılarına rağmen bugün çekilen görüntüler de tepki çekti. Uşak genelinde bugün, maskesiz dışarıya çıkmama kararı da alındı.
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