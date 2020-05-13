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Kastamonu'ya il dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak

Kastamonu'ya il dışından gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacak
 13 Mayıs 2020 18:43
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Kastamonu'ya il dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak

Kastamonu'ya il dışından gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Yeni salgın dalgasının önüne geçilmesi için Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere vatandaşların aile ziyaretlerinden ve il dışından gelenlerle temastan kaçınmaları önerilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca karantinaya alma uygulamasına karar verildi. Karantina süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına, karantinadaki kişilerin bu kurala uymaları hususunun İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince, ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra muhtarlarca takibine karar verildi."
Anadolu Ajansı
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