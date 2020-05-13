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Futbolda liglerin başlayacağı tarihler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı
 13 Mayıs 2020 18:46
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Futbolda liglerin başlayacağı tarihler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
Memurlar.Net
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