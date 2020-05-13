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Aracı olanlar dikkat! Araçlarınızın aküsü boşalabilir

AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender:- "Uzun süre kullanılmayan araç aküleri, bakım gerektirmeyen türde olsalar dahi boşalabilir. Bu durumda araçların kilidi bile açılamayabilir"- "(Salgın sürecinde) Bunu engellemek için en az haftada bir kez araç çalıştırılmalı ve 15-20 dakika çalışır vaziyette tutulmalı"
 13 Mayıs 2020 19:11
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Aracı olanlar dikkat! Araçlarınızın aküsü boşalabilir

AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, salgın nedeniyle uzun süre kullanılmayan araçların akülerinin boşalabileceğini belirterek, aracın haftada en az bir kez dahi olsa çalıştırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Büyükkalender, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığını ve evden çalışma oranlarının uzadığını bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının 16-19 Mayıs'ta belirlenen illerde süreceğini aktaran Büyükkalender, kısıtlama ve sokağa çıkma gibi yasaklar nedeniyle uzun süre kullanılmayan araç akülerinin bakım gerektirmeyen türde olsa dahi boşalabileceğini vurguladı.

Büyükkalender, "Bu durumda araçların kilidi dahi açılamayabilir. Bunu engellemek için en az haftada bir kez araç çalıştırılmalı ve 15-20 dakika çalışır vaziyette tutulmalı." dedi.

Araçların akülerinin kontrolünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Büyükkalender, "Eğer uzun süreli hareketsizlik neticesi aracın aküsü boşalmışsa ve araç yeni modelse kesinlikle iterek çalıştırılmamalı. Bu durum elektronik aksamlı yeni nesil araçların zarar görmesine yol açabilir. Eğer akü takviyesi yapılamıyorsa yetkili servis çağırılmalı, araç vurdurulmamalı." uyarısında bulundu.

- "Akü bağlantısını kesmeyin, aracı haftada bir kez çalıştırın"

Büyükkalender, özellikle yeni nesil araçların, uzun süre hareketsiz kalacağı durumlarda akü bağlantısının kesilmemesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Akü bağlantısının kesilmesi aküyü korusa bile araçtaki elektronik aksamın zarar görmesine yol açabilir. Bunun yerine aracın haftada bir kez çalıştırılması en ideal önlemdir. Bu basit önlem akünün ömrünü uzatmaya da yardımcı olur. Günümüzde yeni nesil teknolojilere sahip aküler bakıma ihtiyaç duymadan yıllarca kullanılabilir. Bu aküler yerli teknoloji ve tam otomasyonla Türkiye'de üretiliyor."

- "Fabrikamız Türkiye'de tek, dünyada sayılı"

AKO Akü Genel Müdürü Büyükkalender, yeni nesil Matrix Press teknolojili akülerin marş gücü ve dayanımının sıradan akülere göre çok daha uzun olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Akü, Çankırı'da AKO Prestige ve Turbo Akü marka, Matrix Press teknolojili akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor. Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (punch) ve Kazien Tüneli teknolojileri Türkiye'de sadece AKO Akü'de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor. Bu aküler sayesinde aracınızı uzun süre kullanmasanız bile akünüz uzun süre dayanacaktır."

Büyükkalender, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan AKO Akü fabrikasında kurulan entegre üretim tesisinde her aşamada sıfır atıkla üretim yapıldığını ve bu anlamda da Türkiye'de tek olduklarını bildirdi.

Dünyadaki en üst seviyedeki teknolojiyle kurulan fabrikada Endüstri 4.0'ın kullanıldığını anlatan Büyükkalender, bu yönüyle Türkiye'de ilk ve tek, dünyada da sayılı fabrikalardan olduklarını vurguladı.

Büyükkalender, "Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle hedefimiz; kaliteli üretim. Böylece tüm dünyada rekabet avantajıyla ülke ekonomisine katkıda bulunurken sektöründe küresel rakiplerin önünde yer almak." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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