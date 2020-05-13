Köy muhtarından Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek
|13 Mayıs 2020 19:14
|Yazdır
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köy muhtarı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak katıldı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılan Kuşçu köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım'ı ziyaret ederek kutladı.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yıldırım, "Onun çağrısını duyunca hiç tereddüt etmeden, 'Ben de bu işte varım' dedim. 5 aylık maaşımı bu kampanyaya bağışladım." dedi.
Türk milletinin çok özel olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Biz İstiklal Savaşı'nı kazanmış, 15 Temmuz'u atlatmış bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte atlatacağız. Önemli olan birlik beraberlik içinde olmamız." ifadesini kullandı.
Yıldırım, İlçe Kaymakamı Açıkgöz'e teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|NTV muhabiri yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!
13 Mayıs 2020 19:21
|Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik unvanı
13 Mayıs 2020 19:18
|Meterolojiden 7 ile sıcaklıklar en yüksek değeri aşabilir uyarısı
13 Mayıs 2020 17:10
|Kampanya'ya yüzüğünü bağışladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
13 Mayıs 2020 15:52
|4 saatlik izinlerinde Bakan Selçuk'un çağrısına da uydular
13 Mayıs 2020 15:34
|Türk avukatlardan koronavirüsün yayıldığı Çin'e dava
13 Mayıs 2020 14:59
|Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında virüs tespit edildi
13 Mayıs 2020 13:55
|Hafta sonu sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak
13 Mayıs 2020 13:17
|Somalı madencilerin çocukları 4 saatlik sürede babalarının mezarına koştu
13 Mayıs 2020 12:51
|Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin beni bulsun öleyim
13 Mayıs 2020 12:16