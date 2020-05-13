1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NTV muhabiri yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!

NTV muhabiri Korhan Varol yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!
 13 Mayıs 2020 19:21
Yazdır
NTV muhabiri yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!

NTV muhabiri Korhan Varol, salgının Türkiye'de başladığı ilk günlerde koronavirüse yakalananlar arasındaydı.

5 gün hastanede tedavi gören Varol'un tedavisine, daha sonra evinde devam edildi.

Varol, bu süreçte yaşadıklarını hem kayıt altına aldı hem de anlattı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik unvanı
13 Mayıs 2020 19:18		 Köy muhtarından Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek
13 Mayıs 2020 19:14
Meterolojiden 7 ile sıcaklıklar en yüksek değeri aşabilir uyarısı
13 Mayıs 2020 17:10		 Kampanya'ya yüzüğünü bağışladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
13 Mayıs 2020 15:52
4 saatlik izinlerinde Bakan Selçuk'un çağrısına da uydular
13 Mayıs 2020 15:34		 Türk avukatlardan koronavirüsün yayıldığı Çin'e dava
13 Mayıs 2020 14:59
Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında virüs tespit edildi
13 Mayıs 2020 13:55		 Hafta sonu sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak
13 Mayıs 2020 13:17
Somalı madencilerin çocukları 4 saatlik sürede babalarının mezarına koştu
13 Mayıs 2020 12:51		 Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin beni bulsun öleyim
13 Mayıs 2020 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:27 - Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı istifa etti19:21 - NTV muhabiri yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!19:18 - Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik unvanı19:14 - Köy muhtarından Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek19:11 - Aracı olanlar dikkat! Araçlarınızın aküsü boşalabilir19:03 - İçişleri'nden 'İmamoğlu'na 27 soruşturma' haberine açıklama19:00 - Veriler açıklandı... İyileşen toplam hasta sayısı 100 bini geçti18:59 - Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız18:52 - Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı18:46 - Futbolda liglerin başlayacağı tarihler belli oldu
18:43 - Kastamonu'ya il dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak18:41 - İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklığı uyarısı18:39 - Ücretsiz balon izdihama neden oldu, sosyal mesafe unutuldu18:27 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:25 - Bakan'dan, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ek ödeme için açıklama18:11 - 'Türkiye test, takip ve tedavide başarılı bir süreç yönetti'17:56 - Bakan Koca: Risk yokmuş gibi davrananları uyaralım17:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı... 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Bunu yapmayın, bedelini tüm Türkiye öder
Benzine 19 kuruş indirim yapıldı
Bakan Koca: Risk yokmuş gibi davrananları uyaralım
Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
En uzun ömürlü ilçeye koronavirüs hiç uğramadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doların kanatlanması 2
denizden virüs bulaşmaz 5
sen de yap güzel oluyor 2
acıkmak 1
kredisi bitmek 2
11.05.2020 iran'ın kendi fırkateynini vurması 1
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
13.05.2020 0-14 yaş aralığı sokağa çıkma izni 2
ispanyolcayı çat pat sökmem 6
Doya doya moda 1
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam