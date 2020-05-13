NTV muhabiri yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!
NTV muhabiri Korhan Varol yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!
|13 Mayıs 2020 19:21
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