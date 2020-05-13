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Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edip, cadde üzerinde halay çeken 8 kişiye, toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
 13 Mayıs 2020 19:55
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Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edip, cadde üzerinde halay çeken 8 kişiye, toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde 8 arkadaş sokağa çıktı. Maske takmayan 8 genç, yanlarına gelen davulcu eşliğinde ele ele tutuşarak halay çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Polis, halay çeken 8 kişinin kimliğini belirleyerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Saat 02.20 sıralarında Mamak Kutlu Mahallesi'nde sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

DHA
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