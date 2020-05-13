Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı istifa etti
Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35), Göynük Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.
|13 Mayıs 2020 19:27
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Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35), Göynük Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.
Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçilmişti.
Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olmuştu. 3 çocuk annesi Aydın, görevinden ayrıldı. DHA'nın telefonla ulaştığı Ayşe Aydın, "Kulüpte sorunlarım vardı. Bıraktım" dedi.
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