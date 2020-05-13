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Google bir uygulamanın daha fişini çekti!

Google çevrimiçi müzik servisinin fişini çekeceğini duyurdu. Şirket kullanıcılarının YouTube Music'e nasıl geçebileceklerini gösteren bir de kılavuz yayınladı.
 13 Mayıs 2020 19:40
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Google bir uygulamanın daha fişini çekti!

ABD merkezli teknoloji devinin fişini çektiği uygulamalar kervanına Google Play Music de katıldı.

Mashableda yer alan habere göre, Google uygulama için yolun sonunun geldiğini açıkladı ve kullanıcılarının arşivlerini YouTube Music'e transfer etmeleri için bir kılavuz yayınladı.

Ayrıca Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurdu.
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