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Xiaomi CEO'su iPhone kullanırken yakalandı

Xiaomi CEO'sunun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, gündelik hayatında iPhone kullandığı ortaya çıktı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
 13 Mayıs 2020 20:26
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Xiaomi CEO'su iPhone kullanırken yakalandı

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bir paylaşımı, markanın milyonlarca tutkununu hayal kırıklığına uğrattı. Jun'un sosyal paylaşım sitesi Weibo'da kitap okumakla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Ancak Weibo'nun Twitter'dakine benzer bir şekilde, paylaşımın yapıldığı cihazın bilgisinin paylaşıma eklenmesi özelliğini hesaba katmayınca, Xiaomi CEO'sunun gündelik hayatında kullandığı telefonun iPhone olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi hayranlarının tepkisine neden olan bu olayın ardından, Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile yaptığı bu paylaşımını silip, bu kez Xiaomi Mi 10 Pro ile paylaşım yaptı. Ancak CEO'un attığı bu geri adıma karşın, Xiaomi markasını yakında takip eden bir çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

Xiaomi CEO'sunun başına gelen bu durum, daha önceki geçen yıllarda Huawei ve Realme gibi akıllı telefon markalarının başına da gelmiş, söz konusu şirketlerin CEO'ları da iPhone kullanırken yakalanmışlardı.
Memurlar.Net
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