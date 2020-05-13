Zıpkınla balık avlayan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi
Konya'nın Beyşehir Gölü'nde, zıpkınla balık avlarken yakalanan 4 kişiye toplam 46 bin 800 lira ceza kesildi.
|13 Mayıs 2020 20:51
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Yeşildağ Mahallesi avlak sahasında yaptıkları denetimde zıpkınla balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kano üzerinde zıpkınla avlanan 2 kişiye 20'şer bin lira olmak üzere toplam 40 bin lira, boy çizmesi ile suya girip yine zıpkınla balık avlayan 2 kişiye de toplam 6 bin 800 lira para cezası verildi.
Kaçak avcıların av malzemeleri ile avladıkları balıklara el konuldu. Muhafaza altına alınan kano ise görevliler tarafından motorlu testere ile kesilerek kullanılmaz hale getirildi.
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