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Ordu Valisi açıkladı! Pozitif vaka sayımız bulunmuyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.
 13 Mayıs 2020 21:22
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Ordu Valisi açıkladı! Pozitif vaka sayımız bulunmuyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklarımıza belli saatler için izin verilmesine müteakip salgın tamamen bitmişçesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduk. Bu durum kazanımlarımızı ve fedakarlığımızı da anlamsızlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz."
Anadolu Ajansı
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