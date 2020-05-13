İzmir'de izinsiz üretilen yaklaşık 4,5 milyon maskeye el kondu

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ SÜREÇTE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE EK DERS ÖDENİR Mİ, ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR Mİ? Geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumlarının Covid-19 salgını nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesinin, "sosyal hukuk devleti" anlayışına ve ücretli öğretmenlere pandemi süresince ek ders ödenmesi kararının düzenlenme amacına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.