1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kumar oynayanlara 25 bin TL'lik sosyal mesafe cezası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kumar evine düzenlenen baskında sosyal mesafe kurallarını ihlalden 6 kişiye toplamda 25 bin TL para cezası kesildi.
 13 Mayıs 2020 21:32
Yazdır
Kumar oynayanlara 25 bin TL'lik sosyal mesafe cezası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kumar evine düzenlenen baskında sosyal mesafe kurallarını ihlalden 6 kişiye toplamda 25 bin TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Baskında 6 kişinin bulunduğu ev içerisinde 1 adet oyun masası, iskambil kağıtları ve yaz bozların olduğu tespit edildi. Ev sahibi T.S. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 5 şahsa ise kumar oynamak suçundan 6 bin 125 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği evde bulunan 6 şahsın her birine sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 25 bin TL para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pes dedirten görüntü! Otomobil üzerinde mangal keyfi
13 Mayıs 2020 22:36		 Prof. Dr. Ünal, kalabalığa isyan etti: Boşa konuşuyoruz
13 Mayıs 2020 22:26
Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü
13 Mayıs 2020 21:38		 Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor
13 Mayıs 2020 21:17
Polis memuruyla minik Zeynep'in tebessüm ettiren diyaloğu
13 Mayıs 2020 21:11		 Plazma tedavisiyle iyileşti, yeni yaşını hastanede kutladı
13 Mayıs 2020 21:03
Zıpkınla balık avlayan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi
13 Mayıs 2020 20:51		 Antalya Valiliğinden 'Afrika sıcakları' uyarısı
13 Mayıs 2020 20:45
NTV muhabiri yendiği korona ile geçirdiği günleri anlattı!
13 Mayıs 2020 19:21		 Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik unvanı
13 Mayıs 2020 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:42 - Bakan Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu22:36 - Pes dedirten görüntü! Otomobil üzerinde mangal keyfi22:31 - Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım22:26 - Prof. Dr. Ünal, kalabalığa isyan etti: Boşa konuşuyoruz22:21 - MHP'den İYİ Parti'ye yanıt: Bu siyasi bir manevradır22:15 - Artvin'de polis ekipleri şehre inen ayıyı kovaladı22:09 - Türkiye'nin en uzun ekoturizm yolu hayata geçiriliyor22:01 - Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!21:56 - Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı21:50 - Düğünler iptal olunca altın üretimi de durdu
21:44 - 'Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik dördüncü aşamada'21:38 - Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü21:32 - Kumar oynayanlara 25 bin TL'lik sosyal mesafe cezası21:26 - İzmir'de izinsiz üretilen yaklaşık 4,5 milyon maskeye el kondu21:22 - Ordu Valisi açıkladı! Pozitif vaka sayımız bulunmuyor21:17 - Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor21:13 - Uzmanlardan klima ve vantilatör uyarısı21:11 - Polis memuruyla minik Zeynep'in tebessüm ettiren diyaloğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
Kamu personeli için 18 Mayıs idari izin yazısı yayımlandı
Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti
Veriler açıklandı... İyileşen toplam hasta sayısı 100 bini geçti
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Bakan Koca: Risk yokmuş gibi davrananları uyaralım
Bilim Kurulu Üyesi: Bunu yapmayın, bedelini tüm Türkiye öder
Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Benzine 19 kuruş indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
13.05.2020 sigaraa vergi zammı 1
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 4
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 4
Hayat bir gündür o da bugündür 2
16-19 mayıs arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
kredisi bitmek 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 3
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam