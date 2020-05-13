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'Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik dördüncü aşamada'

Aydın Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin Efeler ilçesinden geçen kısmında görülen kirlilik endişeye neden olurken, Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, "Nehirde kirlilik, dördüncü aşamaya gelmiş durumda" dedi.
 13 Mayıs 2020 21:44
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'Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik dördüncü aşamada'

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkan, Uşak ve Denizli'den geçerek Aydın'da denize dökülen Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik gözle görülür seviyeye ulaştı. Vatandaşlar, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan nehirden kötü kokunun da yayıldığını belirterek, tepki gösterdi.

'100 KİLOMETRE SONRA KİRLENMEYE BAŞLIYOR'

Menderes Nehri ile ilgili projeler hazırlayan Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli ise, "Menderes, 584 kilometre uzunluğunda. Kaynağından itibaren 100'üncü kilometrede, Menderes Nehri kirlenmeye başlıyor. Diğer illerden karışan atıklarla birlikte kirlilik, dördüncü aşamaya gelmiş durumda" dedi.

Böcekli, "Havza içindeki tüm kirlilik temizlenebilir. Sadece su kirliliği olarak bakmamak lazım. Çeşitli atıkların da nehre atıldığı daha önce gözlemlendi. Eğer Menderes Nehri, iyi bakılabilirse çok kısa sürede temiz hale gelebilir. 1980'li yıllarda bu bölgede çok sayıda yayın balığı olduğu biliniyor. Ama şu an burada canlı bile yaşayamıyor. Bunun sebebi kimyasal atıkların ve arıtma tesislerinden çıkan atıkların tam anlamında deşarj olmadan Büyük Menderes Nehri'ne verilmesidir" diye konuştu.

'VERİMİ DÜŞÜRÜYOR'

Sulanan tarım arazilerinde verimin düştüğüne değinen Böcekli, "Menderes Nehri'nden tarım arazileri sulanıyor. Bu da arazilere çok büyük zarar veriyor. Menderes Nehri'nden yapılan sulamada, toprak üzerinde yoğun tuzluluk olabiliyor. Bu verimin düşmesine neden olur. Azot ve fosfor toprakta çok olursa ürün yanar" dedi.
DHA
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