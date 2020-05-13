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Artvin'de polis ekipleri şehre inen ayıyı kovaladı

Ayılar Artvin'i mesken tuttu
 13 Mayıs 2020 22:15
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Artvin'de polis ekipleri şehre inen ayıyı kovaladı

Artvin il ve ilçe merkezlerine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Hopa'da ilçe merkezine inen ayı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçince, polis ekipleri harekete geçti. Görüntüler ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar gece olunca şehir merkezlerini mesken tuttu. Bazen mahalle ve sokaklarda görülen ayılar, geçtiğimiz günlerde bir okulun bahçesinde ve köy yolunda görüntülendi.

Şehre inan ayı görüntüsü bu kez Hopa ilçesinde kaydedildi. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aç kaldığı düşünülen ayı ilçe merkezine inerek yiyecek arıyor. Etraftan gelen sesler üzerine korkan ayı kaçmaya başlıyor. Koşarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden gecen ayıyı gören polisler dışarı çıkıp ayının peşinden koşuyor. Bir süre ayıyı takip eden polisler, ayının gözden uzaklaşmasıyla peşini bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın sebebi araştırılırken ayıların doğal ortamında kalması için çalışmalar başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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