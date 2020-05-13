Prof. Dr. Ünal, kalabalığa isyan etti: Boşa konuşuyoruz
|13 Mayıs 2020 22:26
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Türkiye koronavirüsle mücadele kontrollü sosyal hayat dönemine geçti. Bu kapsamda, 11 Mayıs itibariyle berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Koronavirüs sürecinde uzun süredir evden dışarı çıkmayan vatandaşlar, kontrollü sosyal hayata geçilmesi ile birlikte AVM'lere adeta akın etti. Alışveriş merkezleri önünde oluşan kalabalıklar Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere programlara çıkıp vatandaşları uyaran profesörleri de tedirgin etti.
"BAZEN BİZ BOŞUNA MI KONUŞUYORUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzman Prof. Dr. Dr. Necmettin Ünal, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Ünal, Hakan'ın kendisine AVM'lerin açıldığı ilk gün oluşan kuyrukları hatırlatması üzerine isyan etti. Ünal, "Siz de ben de istifa edelim, programlara artık çıkmayalım. 1 buçuk aydır topluluk olan yerlere gitmeyin ve AVM'lerin oluşturacağı risklerden bahsediyoruz. İlk gün açıldığı zaman 1 milyon 400 milyon kişi buralara gidiyor. Sinema yok, yiyecek yok, dükkanların çoğu kapalı... Ona rağmen 1 milyon kişi neden gitti oraya. Ben inanın anlayamıyorum ve bazen biz boşuna mı konuşuyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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