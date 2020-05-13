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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım

3 aydır yarıştığı Survivor'dan sakatlığı nedeniyle elenen oyuncu Ersin Korkut, çekimlerin bitmesinin ardından Acun Ilıcalı'dan yıllardır baktığı köpeğinin ölüm haberini aldı. Yaşadığı acının ardından Instagram hesabından ilk paylaşımını yapan Korkut, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
 13 Mayıs 2020 22:31
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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım

Survivor'dan elendikten sonra gözü gibi baktığı köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Korkut, "Acı günde böyle bir sevgi görmek çok güzel" dedi.

ACUN, KÖTÜ HABERİ VERDİ

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim sakatlığı nedeniyle Ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü söyleyemedi. Ersin'in acı haberi kamera önünde almasını istemeyen Acun Ilıcalı ise çekimlerin ardından Korkut'la kameraların olmadığı yerde buluşarak köpeğinin öldüğünü açıkladı.

"BÖYLE SEVGİ GÖRMEK NE KADAR DEĞERLİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

Survivor'da ağlatan veda: Ersin Korkut elendi!

Dün sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, Mess'in öldüğünü dün Yılmaz Erdoğan'ın açıkladığını ifade etti.

Memurlar.Net
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