Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün Lice'de biri Turuncu Liste'de iki, Bestler Dereler'de az önce üç, yurt içinde beş terörist daha azaldı.
|13 Mayıs 2020 23:46
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|14 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2020 00:01
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
13 Mayıs 2020 23:39
|Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için MTV alınmasın
13 Mayıs 2020 23:33
|Bakan Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu
13 Mayıs 2020 22:42
|MHP'den İYİ Parti'ye yanıt: Bu siyasi bir manevradır
13 Mayıs 2020 22:21
|Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
13 Mayıs 2020 22:01
|Ordu Valisi açıkladı! Pozitif vaka sayımız bulunmuyor
13 Mayıs 2020 21:22
|İçişleri'nden 'İmamoğlu'na 27 soruşturma' haberine açıklama
13 Mayıs 2020 19:03
|Veriler açıklandı... İyileşen toplam hasta sayısı 100 bini geçti
13 Mayıs 2020 19:00
|CHP'li Altay: İttifakların bir sonraki seçime beraber gireceğinin garantisi yok
13 Mayıs 2020 17:00