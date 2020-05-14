14 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|14 Mayıs 2020 00:01
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1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi üretim, ciro, perakende satış endeksini; nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.
(Ankara/15.00)
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