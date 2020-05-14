Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta açılacak
|14 Mayıs 2020 00:45
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Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından bugün tekrar toplandı. Toplantının ardından konuşan Başbakan Sophie Wilmes, tüm kültürel, sportif ve diğer etkinliklerin 30 Haziran'a kadar yasaklandığını belirterek, "Muhtemelen yazdan önce normal hayata dönüş olmayacak" dedi.
Toplantıda alınan karara göre, okullar 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında tekrar eğitim-öğretime başlayacak.
Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açacak. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebilecek.
Berber ve kuaförler randevuyla müşteri kabul edebilecek. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabilecek.
Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas olacak.
Bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.
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