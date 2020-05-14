Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|14 Mayıs 2020 01:07
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