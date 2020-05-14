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Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 14 Mayıs 2020 01:07
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Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 00.34'te 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliğinin 5.4 km olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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