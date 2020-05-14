Sağlık Bakanı Koca Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.
|14 Mayıs 2020 05:10
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Bakan Koca, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, ''Türkçe gibi bir gönül dili daha var mı? Varsa onu konuşanlara ne mutlu! Çağlar boyu dilimizi geliştiren yazarların, sanatçıların, dilimizle yazıp konuşanların Türk Dil Bayramı kutlu olsun.'' ifadelerine yer verdi.
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