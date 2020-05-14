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Sosyal mesafeli sınıflar için sınıflar ikiye bölünecek

Okula dönüş hazırlıkları yapan Milli Eğitim Bakanlığı sosyal mesafe kuralının uygulanabileceği ders formülleri üzerinde çalışıyor. Yeni dönemde sınıflardaki oturma düzeninin değişmesi bekleniyor. Bu nedenle yeni sıra alımı için ihaleye çıkıldı. Öğrenciler arası temasın azaltılması için sınıfların ikiye bölünmesi de seçenekler arasında.
 14 Mayıs 2020 06:40
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Sosyal mesafeli sınıflar için sınıflar ikiye bölünecek

Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'ta uzaktan eğitime geçen okullarda örgün ders başı için zilin ne zaman çalacağı netleşmezken yeni hayata uygun eğitim için uyum çalışmalarına hız verildi. Bir yandan krizi yöneten Milli Eğitim Bakanlığı, bir yandan da okula dönüş, salgın sonrası tedbirler, yaş gruplarına göre yapılacaklar, velilere yönelik çalışmalar ve fiziksel ortamın dönüştürülmesi gibi beş başlıkta okulları yeni döneme hazırlıyor. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni konusunda birçok formül üzerinde çalışan Milli Eğitim Bakanlığı, oluşabilecek ihtiyacı da göz önüne alarak bugünden yeni sıralar için ihaleye çıktı. Öğrenciler arası teması azaltma için düşünülen formüllerden biri de sınıfların ikiye bölünmesi. Böylece bir derslikte uzun süre geçiren öğrenci sayısının en aza indirilmesi üzerinde duruluyor.

VELİLERE YARDIM KILAVUZU

Yeni eğitim döneminde hijyen kuralları ve maske diğer alanlarda olduğu gibi önemini koruyacak. Ancak standart maskelerin ana sınıfı-lise son arası her öğrenciye uyumlu olmayacağından hareketle öğrencilere dağıtılacak maskenin şekil, büyüklüğü ve sayısı konusunda da simülasyonlar yapılıyor. MEB, salgın sonrası 'Okula Uyumu Kolaylaştırmak, Okullar İçin Çocuk ve Gençlere Yardım Kılavuzu' hazırlayacak. Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik hazırlanacak kılavuzlar sayesinde tedbirlere ilişkin zihinlerde oluşabilecek sorulara cevap verilecek.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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