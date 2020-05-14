Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Kar, "Çay toplamak için 70 bin kişiye ihtiyaç var. Yıllık 70 milyon dolar Gürcülere gidiyordu, bu yıl para yerli istihdamla vatandaşımızın cebine gidecek. İnsanımız bu işi biliyor. Çayı da çok kaliteli topluyor, erken de toplanacak ve tadı daha güzel olacak. Geçen yıl yevmiye 150 liraydı, bu yıl 250 lira ilan edildi. Gençler 250 TL günlüğü duyunca toplamak istiyorlar. Çayını toplamaya gelemeyenlerin de çayları toplanacak" dedi. Kar, koronadan sonra tüm tarım sektörlerinde yerli iş projesi hazırlanması gerektiğini de söyledi.

SAATLİ RANDEVU SİSTEM

ÇAYKUR'a çay teslimlerinde randevulu sistem uygulanacağını da dile getiren Kar, "En büyük yığılma ÇAYKUR'un alımının önünde oluyor. Bulaşma riskini önlemek için Çaykur randevulu sistemle çalışacak. Köydeki insanlar 5 metre uzaklı temaslı. Kimse kimseye gitmiyor. Korona çay hasadımızı etkilemeyecek" diye konuştu. Kar, alım fiyatının bu yıl destekle 3, 40 TL olarak belirlendiğini de vurguladı.