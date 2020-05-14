1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı

İhracatı ön izne bağlanan dokuma ve örme kumaşlara yurt dışı vizesi çıkmasıyla hazır giyim ve tekstil üreticileri kapasitelerinin bir kısmını maske üretimine yönlendirmeye başladı.
 14 Mayıs 2020 06:51
Yazdır
2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı

Koronavirüs salgınında yurt dışına satışı ön izne tabi olan bez maske ihracatına vize çıktı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 12 Mayıs 2020 tarihli kararıyla, çok kullanımlı bez maske (dokuma ve örme) ihracatında ön izin şartı aranmayacağını duyurdu. Dünyada 2 milyar dolarlık pazarın kapısını açan karar ihracatçı tarafından memnuniyetle karşılandı.

DÜNYA STANDARDINDA ÜRETİM

Kararı değerlendiren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, işletmelerin kapasitelerinin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracağını ifade ederek "Karar sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacak. İhracat süreçlerinde firmaların yanında olacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğimiz maskelerin testlerini İHKİB'in iştiraki Ekoteks laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka Ekoteks laboratuvarlarında testten geçirtmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

PASTADAN PAYIMIZI ALACAĞIZ

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da çok kullanımlık bez maskelerin cerrahi maske ve koruyucu maske ile aynı statüde değerlendirilmemesi gerektiğini iki aydır dile getirdiklerini belirterek "Nihayet girişimlerimiz sonuç verdi. Bez maske pazarının dünya genelinde 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğu hesaplanıyor. Bu pastadan gecikmeli de olsa pay alabileceğimiz gibi, müşterilerimizin taleplerine yerine getirebileceğimiz için müşteri memnuniyetini de sağlamış olacağız" diye konuştu.

AYDA 650 MİLYON ADET ÜRETİRİZ

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise ayda 650 milyon adet çok kullanımlık maske üretimi yapabileceklerini dile getirerek "Halkımızın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tıbbi maske, çok kullanımlık maske, önlük gibi medikal tekstil ürünleri üretimimizin sadece bir kısmını ihraç ederek 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyeline ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, alınan bu kararın sektöre hareket getireceğini belirterek şunları kaydetti: Kullan at maskelere güçlü bir alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, katma değeri 3-4 kat artıracaktır. Pandeminin daha uzun bir süre dünya gündeminde kalacağını düşünürsek, sektörümüz için önemli bir ihracat potansiyeli oluşturacaktır.

4 AYDA REKOR İHRACAT

Salgın nedeniyle Türkiye'nin genel hazır giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 daralırken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında büyük sıçrama oldu. 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında maske ve koruyucu kıyafet ihracatı yüzde 585 artışla 123 milyon dolara yükseldi. Türkiye söz konusu dönemde 30,3 milyon dolarlık maske, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı yaptı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur
14 Mayıs 2020 07:45		 Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak
14 Mayıs 2020 07:05
Filipinler, 6 adet Türk yapımı ATAK helikopteri alacak
13 Mayıs 2020 23:51		 Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı
13 Mayıs 2020 21:56
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 68'i tamamlandı
13 Mayıs 2020 20:56		 İhracat birim değer endeksi %2,5 azaldı
13 Mayıs 2020 10:46
Kovid-19, Ramazan Bayramı'nda şeker satışlarını düşürecek
13 Mayıs 2020 10:17		 Tatil sezonu bu ayın sonunda başlıyor, peki nasıl bir tatil olacak?
13 Mayıs 2020 08:47
300 milyon TL'lik sanal bayram şekeri
13 Mayıs 2020 08:24		 Bakan Varank: Test kitleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
12 Mayıs 2020 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:51 - Hava sıcaklığı daha da artacak - Haritalı07:50 - BM, Kovid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı07:45 - Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur07:31 - Fırsatçıya suçüstü07:15 - İşte yeni sosyal hayatın kuralları07:05 - Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak06:51 - 2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı06:40 - Sosyal mesafeli sınıflar için sınıflar ikiye bölünecek06:11 - İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek05:10 - Sağlık Bakanı Koca Türk Dil Bayramı'nı kutladı
01:27 - Trump'tan eyalet valilerine 'okulları açın' çağrısı01:07 - Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi01:04 - Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı00:55 - Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti00:51 - Yurtdışında görev alan Ticaret ataşeleri için özel düzenleme00:46 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:45 - Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta açılacak00:30 - Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti
Kadrolu Kuran Kursu Öğreticilerinin, Covid-19 sürecinde, ek ders hakkı var mı?
Trump'tan eyalet valilerine 'okulları açın' çağrısı
Yurtdışında görev alan Ticaret ataşeleri için özel düzenleme
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 3
ersin korkut 2
haluk ulusoy 1
acıkmak 1
denizden virüs bulaşmaz 5
Hayat bir gündür o da bugündür 2
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
pazar malı 3
ne diyordum 3
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 3
SON İLANLAR
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Ankara Çankaya İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam