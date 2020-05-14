2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı

Koronavirüs salgınında yurt dışına satışı ön izne tabi olan bez maske ihracatına vize çıktı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 12 Mayıs 2020 tarihli kararıyla, çok kullanımlı bez maske (dokuma ve örme) ihracatında ön izin şartı aranmayacağını duyurdu. Dünyada 2 milyar dolarlık pazarın kapısını açan karar ihracatçı tarafından memnuniyetle karşılandı.

DÜNYA STANDARDINDA ÜRETİM

Kararı değerlendiren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, işletmelerin kapasitelerinin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracağını ifade ederek "Karar sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacak. İhracat süreçlerinde firmaların yanında olacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğimiz maskelerin testlerini İHKİB'in iştiraki Ekoteks laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka Ekoteks laboratuvarlarında testten geçirtmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

PASTADAN PAYIMIZI ALACAĞIZ

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da çok kullanımlık bez maskelerin cerrahi maske ve koruyucu maske ile aynı statüde değerlendirilmemesi gerektiğini iki aydır dile getirdiklerini belirterek "Nihayet girişimlerimiz sonuç verdi. Bez maske pazarının dünya genelinde 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğu hesaplanıyor. Bu pastadan gecikmeli de olsa pay alabileceğimiz gibi, müşterilerimizin taleplerine yerine getirebileceğimiz için müşteri memnuniyetini de sağlamış olacağız" diye konuştu.

AYDA 650 MİLYON ADET ÜRETİRİZ

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise ayda 650 milyon adet çok kullanımlık maske üretimi yapabileceklerini dile getirerek "Halkımızın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tıbbi maske, çok kullanımlık maske, önlük gibi medikal tekstil ürünleri üretimimizin sadece bir kısmını ihraç ederek 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyeline ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, alınan bu kararın sektöre hareket getireceğini belirterek şunları kaydetti: Kullan at maskelere güçlü bir alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, katma değeri 3-4 kat artıracaktır. Pandeminin daha uzun bir süre dünya gündeminde kalacağını düşünürsek, sektörümüz için önemli bir ihracat potansiyeli oluşturacaktır.

4 AYDA REKOR İHRACAT

Salgın nedeniyle Türkiye'nin genel hazır giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 daralırken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında büyük sıçrama oldu. 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında maske ve koruyucu kıyafet ihracatı yüzde 585 artışla 123 milyon dolara yükseldi. Türkiye söz konusu dönemde 30,3 milyon dolarlık maske, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı yaptı.