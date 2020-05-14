İşte yeni sosyal hayatın kuralları

İşte kılavuzda dikkat çeken ayrıntılar:

Kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişlerde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek, müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek.

Kullanılan her malzeme alkol ile dezenfekte edilecek.

Havlular tek kullanımlık olacak, çalışanların kullandıkları eldiven, önlük ve pelerin her müşteri sonrasında değiştirilecek.

Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak.

Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

Resepsiyonlarda, çalışan ile müşteri arasına şeffaf paravan konulacak.

Restoran, spor ve spa salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek.

Otellerdeki animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak

Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak.

Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak.

Toplu taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülecek.

Yolculuk öncesinde tek kullanımlık maske dağıtılacak.

Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.

Taşıt içi, tabii yollarla havalandırılacak.