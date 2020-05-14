1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte yeni sosyal hayatın kuralları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüsle mücadele çerçevesinde kuaför, güzellik salonları, konaklama hizmetleri ve toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz ve kontrol listeleri yayımladı.
 14 Mayıs 2020 07:15
Yazdır
İşte yeni sosyal hayatın kuralları

İşte kılavuzda dikkat çeken ayrıntılar:

Kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişlerde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısıları kontrol edilecek, müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek.

Kullanılan her malzeme alkol ile dezenfekte edilecek.

Havlular tek kullanımlık olacak, çalışanların kullandıkları eldiven, önlük ve pelerin her müşteri sonrasında değiştirilecek.

Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak.

Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak.

Resepsiyonlarda, çalışan ile müşteri arasına şeffaf paravan konulacak.

Restoran, spor ve spa salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek.

Otellerdeki animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak

Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak.

Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak.

Toplu taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülecek.

Yolculuk öncesinde tek kullanımlık maske dağıtılacak.

Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.

Taşıt içi, tabii yollarla havalandırılacak.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hava sıcaklığı daha da artacak - Haritalı
14 Mayıs 2020 06:31		 Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14 Mayıs 2020 01:07
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Mayıs 2020 00:46		 BB Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Mayıs 2020 23:17
Pes dedirten görüntü! Otomobil üzerinde mangal keyfi
13 Mayıs 2020 22:36		 Prof. Dr. Ünal, kalabalığa isyan etti: Boşa konuşuyoruz
13 Mayıs 2020 22:26
Ehliyetsiz genç ve annesi 'ceza' yazılmaması için dil döktü
13 Mayıs 2020 21:38		 Kumar oynayanlara 25 bin TL'lik sosyal mesafe cezası
13 Mayıs 2020 21:32
Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor
13 Mayıs 2020 21:17		 Polis memuruyla minik Zeynep'in tebessüm ettiren diyaloğu
13 Mayıs 2020 21:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - BM, Kovid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı07:45 - Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur07:31 - Fırsatçıya suçüstü07:15 - İşte yeni sosyal hayatın kuralları07:05 - Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak06:51 - 2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı06:40 - Sosyal mesafeli sınıflar için sınıflar ikiye bölünecek06:31 - Hava sıcaklığı daha da artacak - Haritalı06:11 - İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek05:10 - Sağlık Bakanı Koca Türk Dil Bayramı'nı kutladı
01:27 - Trump'tan eyalet valilerine 'okulları açın' çağrısı01:07 - Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi01:04 - Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı00:55 - Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti00:51 - Yurtdışında görev alan Ticaret ataşeleri için özel düzenleme00:46 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:45 - Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta açılacak00:30 - Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti
Kadrolu Kuran Kursu Öğreticilerinin, Covid-19 sürecinde, ek ders hakkı var mı?
Trump'tan eyalet valilerine 'okulları açın' çağrısı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
Yurtdışında görev alan Ticaret ataşeleri için özel düzenleme
Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sense 8 1
okulların 24 ağustos'ta açılması 6
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 2
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
kredisi bitmek 1
13.05.2020 sigaraa vergi zammı 3
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
Peynir ekmek don köynek 1
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 3
SON İLANLAR
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Ankara Çankaya İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam