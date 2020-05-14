Emanet çocuklar destek bekliyor

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ve EM-DATE (Dinamik Acil Tıp Eğitimi Platformu) tarafından başlatılan burs fonunda şu ana kadar 17 çocuğa burs bağlandı. Daha çok çocuğa eğitim bursu verebilmek için daha çok destek bekleniyor.

Eğitimleri için

KAHEV Başkanı Dr. Demet Başer, "Şimdiye kadar 924 bin 704 lira bağış toplandı. Bu çocukların üniversiteden mezun olana kadar ihtiyacı ise 1 milyon 630 bin 500 lira. Çocuklarımız için herkesi bu fona destek olmaya davet ediyoruz. Babasını kaybeden bir kızımız bize, 'Keşke babalarımız, annelerimiz ölmeseydi de kuru ekmek yeseydik. Minnetimiz sonsuz, teşekkür yetmez size' diye yazdı. Yine bir sağlık çalışanımızın dört çocuğuna birden burs sağladık, onlar da teşekkür için çiçekle geldiler. Bu çocuklar bize emanet" dedi.