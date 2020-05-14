1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar

Kısa yoldan yüksek kazanç beklentisi ile yola çıkan binlerce kişinin kabus yaşadığı iddia edildi. SPK lisansı olmadan forex işlemi yapan aracı bir firmanın, Kıbrıs'ta kurduğu bir internet kafe üzerinden milyonlarca dolar topladığı öne sürüldü. Savcılık başvurusuna göre Kıbrıs, Polonya, Rusya ve 15 bin kilometre uzaklıktaki ada ülkesi Vanuatu üzerinden dolaştırılan paraların büyük bir bölümü buharlaştı. Yapılan şikayet sonrası savcılık soruşturma başlattı
 14 Mayıs 2020 08:31
Yazdır
İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar

Hürriyet Ekonomi servisinin haberine göre: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), büyük yatırımcı zararları ile sık sık gündeme gelen forex piyasasına yönelik sıkı bir takım tedbirler aldı. Lisansı olmayan firmaların işlem yapmalarına izin verilmezken, kaldıraç oranları da düşürülerek en son 1'e 10 seviyesine indirildi. Ancak sıkı düzenlemelere rağmen kimi firmaların 'kaçak' faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.

HESAPLARA BLOKE GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dosyasında yer alan belgelere göre, iddiaya konu firmalardan biri de Kıbrıs Girne'de kurulu O. C. Trade isimli bir şirket. Şirket 4 yıl önce internet kafe ruhsatı ile kuruldu. Burhan B. ve Ayhan A.'nın kurduğu şirket bir süre sonra forex işine yöneldi. Durum fark edilince ilk olarak, şirketin banka hesapları bloke edildi. Geçen yıl ortasında getirilen bu yasak sonrası şirket sahibi Burhan B.'nin yeni bir arayışa girdiği iddia edildi.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ TRAFİK

İddiaya göre bu kez, İstanbul Bağcılar'da bulunan ve aynı adreste kurulu şirketler üzerinden paralar toplanmaya başlandı. İstanbul, Denizli, Ordu, Tokat, Mardin gibi birçok ilden toplanan paraların, E. G.'ye ait P. Kuyumculuk, N. Teknoloji ve D. Yazılım'a yatırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre E. G. yüzde 12 komisyon alarak gelen paraları Kıbrıs'a aktardı. Türkiye'den toplanan paraların sonraki trafiği ise baş döndürücü türden. İlk olarak Kıbrıs'taki hesaplara aktarılan paraların, Polonya, Rusya ve Türkiye'ye 15 bin kilometre uzaklıktaki ada ülkesi Vanuatu'da kurulu sanal şirketler kullanılarak forex işlemi yapıldığı öne sürülüyor.

15 GÜNDE BİR YENİ OFİS

Savcılık dosyasına göre şüphelilerin, SPK'nın, izinsiz olarak açılan siteleri kapatması üzerine kısa süre içinde yeni site devreye alınarak yola devam ettiği öne sürüldü. Dilekçede, olası bir baskına karşı yoğun önlem alan şüphelilerin, 15-20 günde bir ofis değiştirdikleri, mail yazışmalarında da sahte isim kullandıkları iddia edildi.

POLİSLERDEN 10 BİN DOLAR

Suç duruyusu dosyasındaki listeye göre, kimi 50 bin, kimi 1 milyon, kimi 3 milyon TL yatırmış durumda. Sisteme yatırımcı kazandırmak için, piramit sisteminin de uygulandığı öne sürülüyor. Yeni yatırımcı getiren kişilere belli bir komisyon ödemesi yapıldığı Savcılık dosyasına sunulan bir belgede, Mardin'de polis olarak görev yapan bir grubun 10 bin dolar yatırabilecekleri ifade ediliyor.

İSTERSE UYUŞTURUCU SATSIN

Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan isimlerden Ali Ç. , kendisinin yazılım hizmeti verdiğini belirterek "Benim işim yazılım... Adam isterse uyuşturucu satsın; beni ilgilendirmez ki" dedi. Suçlanan bir diğer isim Burhan B.'den ise dönüş olmadı. Burhan B.'nin aynı zamanda Girne Karşıyaka'da bir genelev işlettiği öğrenildi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
14 Mayıs 2020 09:31		 Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti
14 Mayıs 2020 08:45
Salgında tarımın önemi daha da arttı
14 Mayıs 2020 07:55		 Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur
14 Mayıs 2020 07:45
Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak
14 Mayıs 2020 07:05		 2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı
14 Mayıs 2020 06:51
Filipinler, 6 adet Türk yapımı ATAK helikopteri alacak
13 Mayıs 2020 23:51		 Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı
13 Mayıs 2020 21:56
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 68'i tamamlandı
13 Mayıs 2020 20:56		 İhracat birim değer endeksi %2,5 azaldı
13 Mayıs 2020 10:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:39 - İçişleri: 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.09:38 - İstanbul Valiliğinden sıcaklık uyarısı09:31 - Akaryakıtta çifte indirim geliyor09:23 - 14 kişilik minibüsten 35 tarım işçisi çıktı09:20 - Dündar'ın villasına da soruşturma09:14 - Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu09:08 - Bilim Kurulu üyelerinden 'Afrika sıcakları' uyarısı09:05 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür09:03 - Diş hekimleri: Önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin
09:00 - Servis ve yemek ücreti istenmesi doğru değil08:57 - Doğalgaz faturasına tepki 'ifade özgürlüğü' kapsamında08:53 - Annesini döven babasını öldürmüştü, ilk duruşmada tahliye08:45 - Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti08:31 - İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar08:29 - Diyanet İşleri, gençlik yapılanmasını genişletti08:26 - Somalı 3 çocuğa 'Şefkat eli' değdi hayatları değişti08:25 - ABD'den Türkçe mesaj: Çok teşekkür ederiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
Bayramda sokağa çıkma konusunda masadaki anket ne diyor?
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
Kadrolu Kuran Kursu Öğreticilerinin, Covid-19 sürecinde, ek ders hakkı var mı?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çiçek coşturan 1
migros deniz market 2
Doya doya moda 2
doların kanatlanması 2
corona virüs vaka sayısı 2
ne diyordum 3
çocuk olmak 3
Hayat bir gündür o da bugündür 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 5
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam