1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti

Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart, virüs salgını sonrası ibreyi Türkiye'ye çevirdi. Plastikten ambalaja ve gıdaya kadar onlarca firma şimdiden Walmart'a satış yapmaya başladı
 14 Mayıs 2020 08:45
Yazdır
Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti

Corona virüs, dünya devinin ibresini Türkiye'ye çevirtti. Dünyadaki on binlerce mağazasına 'ucuz üretim' diye Çin mallarını sokan Walmart, virüs salgını nedeniyle fikir değiştirdi. Çin'den mal alımını azaltan perakende devi, siparişlerinin bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdı. 27 ülkede, 55 farklı markayla faaliyet gösteren, 520 milyar dolarlık cirosu, 25 milyar doları aşan nakit akışıyla dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart için plastikten yiyeceğe kadar pek çok üründe Türkiye alternatif olmaya başladı. Türkiye'nin ilk ketçap ihracatçısı Assan Foods, Lux Plastik, Avşar Emaye, Titiz Plastik, Mehtap Alüminyum, Gondol Plastik, Paşabahçe, Keramika, Solmazer ve Arda Cam gibi onlarca firma Walmart'a satışa başladı.

ÇİN'E ALTERNATİF OLABİLİRİZ

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Kovid- 19 ile birlikte Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin daha da gerginleştiğini, Çin'e bağımlı şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için yeni ülkelere yöneldiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Aynı zamanda tedarik zincirinde Çin'e bağımlı olan Amerikalı firmalar bugün ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok sektörde ülkemiz ABD'li ithalatçılar için Çin'e alternatif olabilir" dedi. Yalçındağ, Kovid-19 sonrası süreçte Türk özel sektörünün öne çıkabilmesini teminen, BCG'ye 100 milyar dolar ticaret hedefi kapsamında hazırlatılan raporun, güncelleneceğini söyledi.

TÜRK MALI YOKTU

İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki Walmart'a ürün satmak için 2005'ten bu yana çalışma yaptıklarını o tarihte yüzlerine bakmadıklarını belirterek, "Walmart'larda tekstil gibi klasik ürünlerin dışında Türk malı bulunmuyordu. Şirket sadece Çin'e odaklanmıştı. Bu durum virüs sonrası değişti. Çin ucuz üretim yaptığı için Walmart tüm ürünleri oradan alıyordu. Şimdi hata yaptıklarını anladılar. Şu anda bazı şirketlerimiz Walmart'a satış yapmaya başladı. Bu artacaktır" dedi. Öztiryaki, ABD'de antrepolar yapmayı planladıklarını da söyledi.

ABD'DE BAŞKA MARKETLERİN DE İLGİSİ BAŞLADI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, pandemi önlemlerinin hafifletilmesinin ardından Walmart'tan randevu alıp, ABD'ye gideceklerini belirterek, "Randevu için harekete geçtik. ABD'deki diğer dev marketlerin de Türkiye'ye ilgisi başladı" diye konuştu.

ÇİN PAZARI KAYBETTİ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de, Çin'in Kovid-19 sürecinden sonra üstünlüğünü kaybetmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Dünyanın her yerinde firmalar tedarik zincirlerinde alternatif pazar ve firma arayışına geçti. Çünkü herkes tek pazar ve tek tedarikçi ile çalışmanın risk olduğunu gördü. Dünyada gerek üretim altyapısı, gerek insan kaynağı, gerek rekabetçi fiyatı ve gerekse verdiği hizmetle en önemli alternatiflerin başında ülkemiz geliyor" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
14 Mayıs 2020 09:31		 İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar
14 Mayıs 2020 08:31
Salgında tarımın önemi daha da arttı
14 Mayıs 2020 07:55		 Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur
14 Mayıs 2020 07:45
Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak
14 Mayıs 2020 07:05		 2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı
14 Mayıs 2020 06:51
Filipinler, 6 adet Türk yapımı ATAK helikopteri alacak
13 Mayıs 2020 23:51		 Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı
13 Mayıs 2020 21:56
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 68'i tamamlandı
13 Mayıs 2020 20:56		 İhracat birim değer endeksi %2,5 azaldı
13 Mayıs 2020 10:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:39 - İçişleri: 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.09:38 - İstanbul Valiliğinden sıcaklık uyarısı09:31 - Akaryakıtta çifte indirim geliyor09:23 - 14 kişilik minibüsten 35 tarım işçisi çıktı09:20 - Dündar'ın villasına da soruşturma09:14 - Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu09:08 - Bilim Kurulu üyelerinden 'Afrika sıcakları' uyarısı09:05 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür09:03 - Diş hekimleri: Önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin
09:00 - Servis ve yemek ücreti istenmesi doğru değil08:57 - Doğalgaz faturasına tepki 'ifade özgürlüğü' kapsamında08:53 - Annesini döven babasını öldürmüştü, ilk duruşmada tahliye08:45 - Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti08:31 - İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar08:29 - Diyanet İşleri, gençlik yapılanmasını genişletti08:26 - Somalı 3 çocuğa 'Şefkat eli' değdi hayatları değişti08:25 - ABD'den Türkçe mesaj: Çok teşekkür ederiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
Bayramda sokağa çıkma konusunda masadaki anket ne diyor?
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
Kadrolu Kuran Kursu Öğreticilerinin, Covid-19 sürecinde, ek ders hakkı var mı?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ispanyolcayı çat pat sökmem 3
Hayat bir gündür o da bugündür 2
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 3
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 5
denizden virüs bulaşmaz 5
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 3
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam