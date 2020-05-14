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Somalı 3 çocuğa 'Şefkat eli' değdi hayatları değişti

Darüşşafaka Cemiyeti, 3 yetim madenci çocuğunun Soma faciasıyla kararan hayatına ışık tuttu. Mehmetcan, Süheyla ve Hatice Begüm okuldaki 6'ncı senelerini geride bıraktı. Şimdi her biri en az iki dil konuşabiliyor, bir enstrüman çalabiliyor ve hepsinden önemlisi geleceğe umutla bakabiliyor...
 14 Mayıs 2020 08:26
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Somalı 3 çocuğa 'Şefkat eli' değdi hayatları değişti

Mehmetcan Tizel, Süheyla Öncü ve Hatice Begüm Ateş. Hayatları 13 Mayıs 2014 günü değişti. Üçü de babası maden işçisi olan Somalı çocuklardı. O gün, yani 13 Mayıs 2014 günü bütün toplumun, bütün insanların yüreğine taş gibi oturan o facia meydana geldi. Tam 301 madenci hayatını kaybetti. Mehmetcan, Süheyla ve Hatice Begüm'ün tek ortak noktaları babalarını aynı kazada kaybetmeleri değil bir de üçüne de aynı anda Darüşşafaka'nın şefkat elinin uzanmasıydı.

İKİ DİL ÖĞRENDİLER

Hürriyet'ten Dilek Atlı'nın haberine göre: Soma'da yaşanan acı nedeniyle bir defaya mahsus sınavsız olarak Darüşşafaka Okulu'na kabul edilen Mehmetcan, Süheyla ve Hatice Büşra, şimdi en az iki dil konuşan, mutlaka bir enstrüman çalan, spor, bilim ve sanat kulüplerinde yer alan birer parlak genç. 9 yaşında 4'üncü sınıf öğrencisi olarak başladıkları yeni eğitim yaşamlarında her biri bugün gelecekteki meslekleri için umutla hazırlanıyor. Bundan 6 yıl önce yaşadıkları acıyla sarsılan ve yeni eğitim yaşamlarına korku ve eksiklik duygusuyla adım atan Mehmetcan, Süheyla ve Hatice Büşra, kendi hikayelerini anlatırken tek ortak cümlede buluşuyor: "Darüşşafaka'da geleceğimiz değişti."

'İTALYA'DA MÜZİK OKUMAK İSTİYORUM'

İlk aylarda yalnız olduğu için çok korktuğunu ama kendisiyle aynı korkuları yaşayan arkadaşlarıyla kader birliği yaptıklarını söyleyen ve 10'uncu sınıfı İtalya'da okuyan Süheyla Öncü artık geleceğini planlıyor: "10 yaşındaydım ve korkuyordum. Önceleri annemden ayrılmak istemedim. Şimdiyse iyi ki gelmişim diyorum. Ben bu yıl İtalya'ya gittim, AFS (American Field Service) öğrenci değişim programı ile 6 ay orada kaldım. İtalyancam gelişti. Zaten İngilizce ve Almanca eğitimi alıyordum. Klarnet ve saksafon eğitimine başladım. Müzisyen olmak, İtalya, Almanya veya ABD'de müzik okumak istiyorum."
'BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLACAĞIM'

Salgın nedeniyle Soma'daki evinde olan ve uzaktan eğitimle derslerine devam eden 10 C sınıfı öğrencisi Mehmetcan Tizel, Darüşşafaka ile ilk tanışmasını şu sözlerle anlatıyor: "Henüz 9 yaşımdaydım. Darüşşafaka'dan öğretmenler geldi ve annemle görüştü. Annem, geleceğim için burada eğitim almamın doğru olacağını söyledi. Annemle birlikte gelip okulu görünce ilk dikkatimi çeken şey büyük futbol sahası oldu. Burası çok büyük bir kampüs. Birçok faaliyet yapılabiliyor dersler dışında. Ben de kodlama kulübüne girdim, gitar ve resim dersleri aldım, futbol oynuyorum.Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum."
'FIRSAT BENİ BULDU'

"En büyük kazancım, şu andaki kendimim" diyen Hatice Begüm Ateş, 10 D öğrencisi. Yaşadığı üzüntü nedeniyle ilk önce reddetse de şimdi Darüşşafaka'da okumaktan çok mutlu olduğunu söylüyor: "Annemin teşvikiyle 3 günlüğüne deneme için İstanbul'daki eğitim kampusuna gittik. Benim ilkokuluma hiç benzemiyordu. Çok büyük ve çok güzel imkanları olan bir okuldu. Yüzme havuzu, laboratuvarı, spor salonları vardı. Arkadaşlarım oldu, zamanla alıştım. Fırsat beni buldu ve geleceğim değişti. Şimdi iş sahibi olup kendime yettiğim bir hayat kurmak ve başarılı olmak tek hedefim."
301 CAN ANILDI

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın ve oluşan göçük nedeniyle hayatını kaybeden 301 madenci, facianın 6'ncı yıldönümünde kabirleri başında anıldı.
SINAV TARİHİ: 28 HAZİRAN

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.
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