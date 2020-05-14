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Annesini döven babasını öldürmüştü, ilk duruşmada tahliye

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesini korumaya çalışırken baba katili olduğu iddia edilen 15 yaşındaki M.Ü. hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
 14 Mayıs 2020 08:53
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Annesini döven babasını öldürmüştü, ilk duruşmada tahliye

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: 8 Mayıs'ta hakim karşısına çıkan M.Ü. savunmasında, "Olay gecesi odada uyuyordum. Gürültüler üzerine uyandım. Babam anneme şiddet uyguluyordu. Daha sonra silahı aldı, bir elinde mermiler vardı. Mermileri tabancaya yerleştirdi, 'Seni, anneni, babanı, kardeşlerini, çocuklarını hepsini öldüreceğim' dedi ve silahı anneme doğrulttu. Ben de 'Baba ne yapıyorsun' diye eline sarıldım. Daha sonra ateş ettim" dedi. Savunmaların ardından mahkeme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılmasına karar verirken sanık M.Ü'yü "Delillerin büyük ölçüde bulunmuş olması, suça sürüklenen çocuğun yaşı, 7242 sayılı yasa (Af yasası) hükümleri de gözetilerek" tahliyesine karar verdi.
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