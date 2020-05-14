Doğalgaz faturasına tepki 'ifade özgürlüğü' kapsamında

Doğalgaz faturasının yüksek geldiğini iddia eden bir Twitter kullanıcısı İGDAŞ'a "isyan" etti:

"Siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz, neye göre, kime göre? Bir ay boyunca aralıksız yaktığımda bu fatura gelmedi be. Kansızlık yapmayın. Korona öldürmüyor, siz mi öldürmeye çalışıyorsunuz? Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın, bu yaptığınız haksız faturalar" şeklinde bir tweet attı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: İGDAŞ, avukatı Elif Keskinoğlu aracılığı ile 5 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, bu tweet'i atan kişinin gerçek kimliğinin tespit edilerek hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamaları ile dava açılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Çerkez ise 11 Mayıs'ta İGDAŞ'ın bu şikayetine takipsizlik kararı vererek dava açılmasına gerek görmedi. Kararında, atılan tweet'in 'memnuniyetsizlik', 'serzeniş' ve 'şikayet' içerdiğini, kişinin ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.