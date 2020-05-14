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Servis ve yemek ücreti istenmesi doğru değil

Özel Öğretim Kurumları'nı temsil eden 5 dernek temsilcisi dün bir açıklama yaptı.
 14 Mayıs 2020 09:00
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Servis ve yemek ücreti istenmesi doğru değil

TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç'tan oluşan Özel Öğretim Kurumları Dernekleri Plaftormu'nun açıklaması şöyle: "Eğitim dernekleri olarak bu süreçte okulların açık olmayışından kaynaklı öğrencilerimize sunulamayan servis ve yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığı noktasında görüş birliği halindeyiz. Şayet bu ücretler, velilerimiz tarafından peşin veya herhangi şekilde ödenmiş ise muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak iade veya mahsup edileceğini kamuoyuna duyururuz.

Özel Okullarımız, çeşitli uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını da kullanarak birçok alternatif uygulamayı hayata geçirdi. Bu dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle okulu adeta eve taşıdılar. EBA dahil olmak üzere, birçok dijital platformdan öğrencilerin yararlanması sağlandı. Milyonlarca saat online ders yapıldı, videolar çekildi, sorular çözüldü, sınavlar yapıldı, rehberlik dersleri verildi.

UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE SAYILIR

Bakanımızın yaptığı açıklamalarla, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ve yayımlanan yönetmelikle uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerine sayılacağı deklare edilmişti. Ancak o gün gelene kadar özel okullarımız mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmayı sürdürecek. Özel okullarımız velilerden aldıkları eğitim öğretim ücretlerinin bu zor koşullara rağmen ve bazı ilave maliyetlere katlanarak karşılığını hakkıyla vermekte. Mevcut ekonomik durumdan en çok etkilenenlerden biri de özel eğitim kurumlarıdır. Ülkemiz adına hayati öneme sahip eğitim kurumlarımızın ayakta kalması ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için velilerimizin bu dönemde ödemelerinde hassas davranmalarını bekliyoruz."
Memurlar.Net
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