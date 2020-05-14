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Diş hekimleri: Önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen sektörler arasında diş hekimliği de var. Ancak diş hekimleri, muayenehaneler ve kliniklerde her vakaya ameliyata girer gibi müdahale ettiklerini belirterek hastaların diş sorunlarını ertelememelerini istiyor. Sektör temsilcileri, "Diş hekimleri zaten son derece üst düzeyde önlemler alarak çalışıyorlar. Hastalar acil tedavileri için başvurabilirler" diyor.
 14 Mayıs 2020 09:03
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Diş hekimleri: Önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Diş hekimliği pandemi döneminde en risk altında olan meslek gruplarından biri. Sektör temsilcileri, normalleşmede ilk olarak özelden hizmet alma konusunda çalışma yapılmasını, acil hasta alım sürecinin gelirini devletin karşılamasını ve acil durumlarda çalışan diş hekimlerine düzenli olarak test yapılmasını istiyor. Sektör temsilcilerinin devletten talepleri şöyle:

- Sağlıkta sürekliliğin sağlanması ve hasta hakları açısından muayenehanelerle SGK anlaşma yapmalı.

- Sadece acil hasta alımı sürecinde diş hekimlerinin gelirleri devlet tarafından desteklenebilir.

- Yeni COVID-19 sonrası diş hekimliği hasta bakma prosedürleri gereği randevu sistemleri değişmeli.

- Demirbaş ve sarf malzemelerde en azından tedarik kolaylığı sağlanmalı.

- Kapalı muayenehaneye elektrik su faturaları eski tarifeden gelmemeli.

DÜZENLİ TEST OLMALI

- Diş hekimlerine de düzenli test yapılmalı.

- COVID-19 sonrası değişen diş hekimliği uygulamalarında yatırımlar için orta ölçekli KOBİ desteği sağlanmalı.

- Pandemi kayboluncaya kadar kişisel ekipman ve muayenehane dezenfeksiyonu gibi konularda Sağlık Bakanlığı da destek sağlamalı.

- Pandemi sonrasına kadar olan dönemde bazı borçlarımız için destek verilmeli ya da esneklik sağlanmalı.

NET BİR TARİH YOK

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel: Normalleşme sürecinde diş hekimliği hizmetleri için de bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma çerçevesinde diş hekimine başvurmadan önce uzaktan bağlantı yöntemi kullanılarak başvurunun zorunlu olup olmadığı değerlendirilmeli. Bu dönemde diğer alanlarda olduğu gibi acil ve zorunlu olmayan diş hekimliği hizmetlerinin başlama tarihi ile ilgili henüz kesinleşmiş bir tarih yok.

AMELİYATA GİRER GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Sektörlerin röntgeninde bu kez diş hekimleri var.. Üst düzey önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin

Koronavirüs salgını sürecinde en kritik noktalardan biri de ağız ve diş sağlığı merkezleri oldu. Ankara'daki Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde de salgın tedbirleri kapsamında sıkı kurallar uygulanıyor. COVID-19'dan önce birçok farklı poliklinikte 52 sağlık personelinin çalıştığı ve günde yaklaşık 1000 hastaya hizmet verilen birim, koronavirüs sürecinde sadece acil polikliniği ile günde yaklaşık 100 hastaya hizmet veriyor.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç:

Sektörlerin röntgeninde bu kez diş hekimleri var.. Üst düzey önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin

Normalleşme tanımının açıkça yapılması önemli. Beklentimiz tedavi prosedürlerimize dönebilmek. Malzemelerin fiyatlandırılması ve temini konusunda mutlaka önlemler alınmalı. Hastalarımızdan beklentimiz ise özellikle ateşli hastalık dönemlerinde kendilerini ve toplumu riske etmemeleri için tedavilerini ertelemeleri. Diş tedavileri için güvenle diş hekimlerine başvurabilirler ama mümkünse refakatçisiz gelmeleri uygun olacaktır.
TDB Yönetim Kurulu üyesi Dr. Dt. Serdar Sütçü:

Sektörlerin röntgeninde bu kez diş hekimleri var.. Üst düzey önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin

Diş hekimliği acil işlemler uygulama seviyesine düşürüldü. Klinikte çalışan yardımcılar, laboratuvarlar işlerin açılmasını bekliyor. Bu konularda biraz destek görmemiz sektördeki arkadaşlarımızı rahatlatır.
İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay: Diş hekimleri zaten tüm işlemlerinde ameliyathaneye girer gibi son derece üst düzeyde önlemler alarak çalışıyorlar. Hastalar acil tedavileri için başvurabilirler.

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Serhat Özsoy: Özel klinikler ve muayenehaneler doğal olarak en azından malzeme temininde makul fiyatlardan destek bekliyor.

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