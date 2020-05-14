Kamuyar'a üye olun, kaskonuz sigortanız olsun
|14 Mayıs 2020 10:07
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Adelet Bakanlığında şoförlük yapan bir devlet memuru iseniz aramıza katılmanızı isteriz;
2. Yılını geride bırakmış bir sivil toplum kuruluşu olan 'KAMUYAR' Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan memur şoförleri bir araya getiren 'ŞOFÖRLÜK' mesleğinin örgütlenmesinde KAMUYAR DERNEĞİ özel bir yer almaktadır.
KAMUYAR'a üye olduğunuz zaman siz ve sizinle aynı mesleği yapanlarla bir arada bulunacaksınız.
KAMUYAR kendini Bakanlık nezdinde kanıtlamış yoluna emin adımlarla ilerlemektedir.
KAMUYAR bir çok kurum ve kuruluşlar tarafından bilinmekte ve ciddiye alınmaktadır.
KAMUYAR; üyelerinin kullandıkları kamu araçlarında kaza anında oluşacak maddi zararın %100'ünü karşılamaktadır.
KAMUYAR'ın amacı tüm Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan memur şoförlerin hem sesi olmak hem de tek çatı altında toplayıp yardımlaşmayı sağlamaktır.
KAMUYAR'a üye ol!
Kaza anında ve sonrasında doğacak zararları KAMUYAR karşılasın sizler düşünmeyin. Kaskonuz ve sigortanız bizler olalım.
KAMUYAR hiçbir zaman ticari amaç güdülerek kurulmamıştır. Ticari bir işletme değildir. Yönetim kurulunun tamamı bakanlık personelidir.
İletişim için 0545 526 89 27
Facebook: Kamuyar2018
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