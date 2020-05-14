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Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor

Rize Çayeli Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, köyde yaşayan vatandaşlara drone aracılığıyla maske dağıtıyor. Küçüksarı'nın koronavirüse karşı uygulaması köylüleri şaşırtırken ilk uygulaması da bu değil. Daha önce köyün girişlerini kayalarla kapattı ve açık bıraktığı tek girişte de ateş ölçerle nöbet tutuyor.
 14 Mayıs 2020 10:14
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Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor

Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5'ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. Köyde kalanlara maske dağıtımı da yapan muhtar, temas olmaması için drone kullanıyor. Muhtar, kuzeni Cabir Küçüksarı yardımıyla drone aracılığı ile köy halkına maskelerini ulaştırıyor.

"SALGININ BİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYORUZ"

Derecik köyünde insanların rehavete kapılmadan kurallara uymaları için farkındalık yarattıklarını anlatan muhtar Ramazan Küçüksarı, "Herkes bir şeyler düşünüyor ama herkesin bir şeyler düşündüğü yerde Rizelinin bir şey daha düşünmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlar tarlada çalışırken fark etmeden sosyal mesafe ve izolasyonu ihmal etmişler. Bizler de izolasyonu koruması adına drone ile onlara maske ulaştırıyoruz. Halkımız şaşkınlık yaşıyor ama bu salgının henüz bitmediğini göstermiş oluyoruz" dedi.

Muhtar Küçüksarı'nın yeğeni Cabir Küçüksarı da, "Bir ara manzara çekmek için uçuş yapıyorduk. Muhtar 'Bununla maske gönderebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'neden olmasın, deneyelim' dedim. Drone'a bir çanta monte ettikten sonra köy sakinlerine maske ulaştırmaya başladık. Bence gayet güzel bir hizmet oldu" diye konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Drone ile maske alan Mustafa Küçüksarı ise "Muhtarımız bizim maske takmadığımızı fark edip bize drone ile maske gönderdi. Çok şaşırdık. Böyle bir şey başımıza ilk defa geldi. İnsan böyle bir şey gördüğünde şaşırıyor. Böyle hizmet için muhtarımıza teşekkür ediyorum?? dedi.

Furkan Çelik de, "Muhtarımız bizi arazi de çalışırken görmüş. Bir ilki yaptı ve bize drone ile maske gönderdi. Birden bir ses geldi. Bir baktık ki maske gelmiş. Çok şaşırdık" diye konuştu.

Daha önce böyle bir şey görmediğini anlatan Ahmet Çelik "Muhtarımız telefonla aradı. Sosyal mesafe konusunda uyardı. Maske takmadığımızı görmüş ve bize drone ile maske gönderdi. Bizim için sürpriz oldu? ifadelerini kullandı.
DHA
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