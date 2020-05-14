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2020 YKS kılavuzu güncellendi

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellendi
 14 Mayıs 2020 10:16
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2020 YKS kılavuzu güncellendi

ÖSYM'nin konuya ilişkin yapmış olduğu duyuru:

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Kılavuza ulaşmak için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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