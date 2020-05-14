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Kısıtlama uygulanan illerde 18 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak

Kısıtlama uygulanan illerde 18 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak
 14 Mayıs 2020 10:19
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Kısıtlama uygulanan illerde 18 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 18 Mayıs Pazartesi günü, banka şubelerinin kapalı olacağını bildirdi.

TBB yönetim kurulunun sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı hakkında duyurusu, birliğin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs tarihli edimlere ilişkin TBB Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."

İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:

"Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak."
Anadolu Ajansı
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