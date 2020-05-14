Acun Ilıcalı açıkladı: Ersin Korkut'a kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

Ersin Korkut'un, konseyde köpeği Mes ile ilgili sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı.

Acun Ilıcalı, köpeğine çok bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Ersin Korkut'a Mes'in ölüm haberini bir türlü verememişti. Konseyin ardından Yılmaz Erdoğan, acı haberi Ersin Korkut ile paylaştı.

Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfasında yaptığı canlı yayında yaşananları anlattı.

"Ersin konusu. Hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar, Karşımdaki kişinin bir haberi olmaması ve benim de söyleyemem."

'KÖTÜ HABERİ YILMAZ VERDİ'

"Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti."

'KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu."

'ERSİN ÇOK ÜZGÜN'

"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz, gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz, ben de teselliye gittim gece geç saatlerde Ersin çok üzgün Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz.

'YENİDEN SURVIVOR'A GELECEK Mİ?'

"Ersin tekrar gelsin konusu, gündemimize gelecek bir konu. Siz seviyorsunuz, biz seviyorsunuz neden olmasın?"

'O VİDEO 2 GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ'

"Ersin'in videosu 2 gün önce çekilmiş bir video,elendikten sonra Mes ile alakalı bir video asla değil.

Onun altını çizelim. Elenmesiyle ilgili üzüntüsünü paylaşıyor."

KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM

İşte Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."

ARKADAŞLARIMI BIRAKMAK İSTEMEDİM

"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim."