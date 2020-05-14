Kayınvalidesinin hesabından çektiği parayı kullanmak için 'kapkaç' yalanı söylemiş
|14 Mayıs 2020 10:20
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Adana'da kayınvalidesinin hesabına yatırılan parayı çektikten sonra kapkaça uğradığını öne sürek polise başvuran kadın, yalan söylediğini itiraf etti.
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan K.G, PTT şubesine gidip kayınvalidesi Z.G'nin hesabından 1400 lira çektikten sonra kapkaça uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine giderek K.G. ile görüştü.
K.G, PTT şubesinden parayı çektikten sonra eve doğru yürüdüğü sırada yanındaki çocuğunun sulama kanalına düşme tehlikesi geçirdiğini, bu sırada yaklaşan motosikletli bir şüphelinin elindeki parayı alarak kaçtığını iddia etti.
Polis, kadının çelişkili ifadelerde bulunması ve zanlı eşkali verememesi nedeniyle şüphelendi.
Ekiplerin sorgulamasında K.G, parayı borcu olduğu kişiye internet üzerinden yatırdığını itiraf etti.
Kadın hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı.
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