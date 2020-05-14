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Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 corona virüs çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, corona virüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.
 14 Mayıs 2020 10:23
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Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 corona virüs çıktı

Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlattı.

İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Filyasyon ekibi bu kişilerin de de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı. Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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