Avukata pırlanta yüzük oyunu, evlilik teklifi yarım kaldı
|14 Mayıs 2020 10:40
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İstanbul barosu avukatlarından Cenk Akdoğan, 21 Şubat günü sevgilisiyle birlikte AVM'ye gitti. Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen avukat Akdoğan, AVM içerisinde bulunan lüks marka bir kuyumcuya gitti.
ŞAŞKINA DÖNDÜLER
Kuyumcudan tek taş pırlanta bir yüzük alan Akdoğan, kutuya koyulmasını istediği yüzüğün ücretini ödeyerek, yine AVM içindeki bir restorana gitti.
Kız arkadaşına evlenme teklifi ettiği anda cebindeki kutuyu açarak diz çöken avukat, bir anda şaşkınlık yaşadı.
KUTU BOŞ ÇIKTI
Akdoğan, kutuyu açtığında kutunun içerisinde yüzük yoktu. Yeniden kuyumcuya giden avukatın iddiasına göre, kuyumcudaki mesul müdür, 'Biz durumu değerlendirelim size dönüş yapalım' dedi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Karakola giderek şikayetçi olan avukatın ihbarı sonrası müdürün ifadesine başvuruldu.
'MANEVİ ZARAR'
Müdür Sinan O. ifadesinde, 'Olayla ilgili bizden şikayetçi olan Cenk beye ücreti iade etmek istedik. Kendisi maddi olarak değil manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, para almayı reddetti. Bunun ısrarla kendisini ve kız arkadaşını dükkana davet ettik. İkili sadece manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, teklifimizi reddettiler' dedi. Savcılık tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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