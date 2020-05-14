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Avukata pırlanta yüzük oyunu, evlilik teklifi yarım kaldı

Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için pırlanta yüzük alan avukat Cenk Akdoğan, teklif sırasında kutuyu açınca herkes şaşkına döndü. Kutunun içinde yüzük yoktu. Avukat kuyumcudan şikayetçi oldu.
 14 Mayıs 2020 10:40
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Avukata pırlanta yüzük oyunu, evlilik teklifi yarım kaldı

İstanbul barosu avukatlarından Cenk Akdoğan, 21 Şubat günü sevgilisiyle birlikte AVM'ye gitti. Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen avukat Akdoğan, AVM içerisinde bulunan lüks marka bir kuyumcuya gitti.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Kuyumcudan tek taş pırlanta bir yüzük alan Akdoğan, kutuya koyulmasını istediği yüzüğün ücretini ödeyerek, yine AVM içindeki bir restorana gitti.

Kız arkadaşına evlenme teklifi ettiği anda cebindeki kutuyu açarak diz çöken avukat, bir anda şaşkınlık yaşadı.

KUTU BOŞ ÇIKTI

Akdoğan, kutuyu açtığında kutunun içerisinde yüzük yoktu. Yeniden kuyumcuya giden avukatın iddiasına göre, kuyumcudaki mesul müdür, 'Biz durumu değerlendirelim size dönüş yapalım' dedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Karakola giderek şikayetçi olan avukatın ihbarı sonrası müdürün ifadesine başvuruldu.

'MANEVİ ZARAR'

Müdür Sinan O. ifadesinde, 'Olayla ilgili bizden şikayetçi olan Cenk beye ücreti iade etmek istedik. Kendisi maddi olarak değil manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, para almayı reddetti. Bunun ısrarla kendisini ve kız arkadaşını dükkana davet ettik. İkili sadece manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, teklifimizi reddettiler' dedi. Savcılık tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah
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