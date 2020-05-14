1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı

Adaylar, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen ya da elektronik posta yoluyla 22 Mayıs mesai bitimine kadar başvurabilecek
 14 Mayıs 2020 10:56
Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Mart 2020 itibarıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, mesleğe özel yarışma sınavıyla giren ve belirli bir yetiştirme programı sonrasında yeterlilik sınavına tabi tutulanlar arasından naklen en fazla 20 müfettiş ve başmüfettiş alınacak.

Başvuruları 22 Mayıs mesai bitiminde tamamlanacak alımlara ilişkin sözlü sınav, 8-12 Haziran'da yapılacak.

Adaylar, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının hizmet binasına şahsen ya da "teftiskurulu@ktb.gov.tr" adresinden elektronik posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
14 Mayıs 2020 11:00		 İçişleri: 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
14 Mayıs 2020 09:39
İstanbul Valiliğinden sıcaklık uyarısı
14 Mayıs 2020 09:38		 Dündar'ın villasına da soruşturma
14 Mayıs 2020 09:20
Diyanet İşleri, gençlik yapılanmasını genişletti
14 Mayıs 2020 08:29		 Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
14 Mayıs 2020 01:04
İçişleri açıkladı! YKS'ye girecek öğrenciler için açık olacak
13 Mayıs 2020 20:32		 Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik unvanı
13 Mayıs 2020 19:18
Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
13 Mayıs 2020 18:52		 Bakan'dan, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ek ödeme için açıklama
13 Mayıs 2020 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - TEİS Genel Başkanı Saydan'dan 'Eczacılar Günü' mesajı11:27 - Bilim Kurulu Üyesi: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil11:24 - AYM darbe girişimi sanığı eski yüzbaşının başvurusunu reddetti11:23 - Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu11:23 - Gram altın 384 lira seviyelerinde11:20 - Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirildi11:14 - Koronavirüs sürecinde eczanelerin yoğunluğu iki kat arttı11:13 - Silahla telef edilen köpeğin 7 yavrusuna sahip çıkıp biberonla besliyor11:13 - Salgın döneminde baskül ve tıraş makinesi satışları patladı11:08 - FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor
11:00 - ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri10:56 - Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı10:40 - Avukata pırlanta yüzük oyunu, evlilik teklifi yarım kaldı10:35 - Sendikalardan ortak açıklama: Kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna kadar devam etsin10:23 - Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 corona virüs çıktı10:20 - Kayınvalidesinin hesabından çektiği parayı kullanmak için 'kapkaç' yalanı söylemiş10:19 - Kısıtlama uygulanan illerde 18 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak10:16 - 2020 YKS kılavuzu güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
2020 YKS kılavuzu güncellendi
Gümrük personelinin kılık kıyafet yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kizlarin resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma 4
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 3
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
Çiçek coşturan 1
haluk ulusoy 1
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
ne diyordum 1
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 1
doların kanatlanması 2
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam