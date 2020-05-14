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ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri

ÖSYM'nin güncellenen takvimine göre KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak.
 14 Mayıs 2020 11:00
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ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri

KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak.

KPSS Önlisans için başvurular 21 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular da 26 Kasım'da açıklanacak.

ALES/2 için başvurular 1 ila 12 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 7 Ocak 2021'de açıklanacak.

ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

2020 ÖSYM Sınavları Başvuru Tarihlerinin Güncellenmesi

Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020 ÖSYM Sınav Takvimi
Memurlar.Net
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