ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
|14 Mayıs 2020 11:00
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KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak.
KPSS Önlisans için başvurular 21 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular da 26 Kasım'da açıklanacak.
ALES/2 için başvurular 1 ila 12 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 7 Ocak 2021'de açıklanacak.
ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA
2020 ÖSYM Sınavları Başvuru Tarihlerinin Güncellenmesi
Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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