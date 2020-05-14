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FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor

Elektronik İzleme Merkezinin faaliyete geçtiği 20 Ocak 2013'ten bu yana 51 bin kişi, "konutun terk edilmemesi", "belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma", "mağdura yaklaşmama" ve "alkol kullanmama" yaptırımları kapsamında elektronik izlemeye tabi tutuldu. FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 334 şüphelinin arasında olduğu yaklaşık 3 bin kişi halen elektronik izlemeyle takip ediliyor
 14 Mayıs 2020 11:08
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FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan 334 kişinin elektronik kelepçeyle takibi yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesini, gözetim ile denetim altında tutulmasını sağlayan elektronik izleme, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik İzleme Merkezinin 20 Ocak 2013'te faaliyete geçmesiyle başladı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar, "konutun terk edilmemesi", "belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma", "mağdura yaklaşmama" ve "alkol kullanmama" yaptırımları kapsamında 51 bin kişi, elektronik izlemeye tabi tutuldu.

Halen 334'ü FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi elektronik izlemeyle takip ediliyor. "Alkol kullanmama" yaptırımı kapsamındaki 1 kişinin ise yaşadığı yerde kurulan cihazlarla anlık alkol testi yapılıyor.

- Elektronik izleme nasıl yapılıyor?

Denetimli serbestlik kapsamında mahkeme ve savcılıklar tarafından verilen kararlarla şüpheli ile sanıklar, "konutun belirli sürelerle terk edilmemesi", "belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma", "mağdura yaklaşmama" kapsamında takılan elektronik kelepçelerle Adalet Bakanlığına bağlı Elektronik İzleme Merkezinden 24 saat boyunca izleniyor.

Elektronik kelepçeler, sanık, şüpheli ya da hükümlülerin ayak bileğine bağlanıyor. Söz konusu kişiler, Bakanlığın merkezinden anlık takip ediliyor. Yaptırımların ihlal edilmesi halinde ise Elektronik İzleme Merkezine ihlal sinyali ulaşıyor.

Haklarında alkol kullanmamalarına yönelik karar verilenlerin evlerine alkol izleme üniteleri kuruluyor.

Elektronik İzleme Merkezi görevlileri, önceden belli olmayan zamanlarda aradıkları kişilerden alkol testi yapmasını istiyor. Şüpheli, sanık ya da hükümlüler, alkol izleme ünitesi aracılığıyla bu testi gerçekleştiriyor. Test sırasında kimlik doğrulama çerçevesinde ünite tarafından çekilen söz konusu kişilerin fotoğrafları merkeze gönderiliyor.
Anadolu Ajansı
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